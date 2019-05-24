شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار»: 47.1 مليار جنيه ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لـ«2019-2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع موازنة وزارة التعليم العالي للعام المالي «2020/2019» على المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس ورؤساء الجامعات.

وقال الوزير، في تصريحات اليوم الجمعة: إن «مشروع الموازنة تم عرضه على مجلس النواب، حيث تم اعتماد 47.1 مليار جنيه للتعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي المقبل، وتوزع بقيمة 43.4 مليار جنيه للتعليم العالي، و3.7 مليار جنيه للبحث العلمي، بزيادة عن العام الماضي قدرها 8.6 مليار جنيه بنسبة 22.3%، حيث بلغت الميزانية في العام الماضي 38.5 مليار جنيه».

وطالب الوزير رؤساء الجامعات بتقديم الدعم الكامل لعمداء كليات القطاع الطبي؛ استعدادًا لعقد الامتحان الإلكتروني الموحد لطلاب هذه الكليات، المقرر له شهر يوليو القادم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل لكليات الصيدلة لسرعة تغيير المناهج الدراسية وفق متطلبات النظام الدراسي الجديد بهذه الكليات.