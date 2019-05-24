شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع وفد البنك الدولي تطوير نظام متابعة وتقييم المشروعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفداً من البنك الدولى يضم آشيش خانا رئيس برنامج التنمية المستدامة الحالى وأوليفر بريدت الرئيس القادم للبرنامج، والذي سوف يتولى مهام وظيفته بالبنك الدولي في أغسطس القادم، وفاطمة عجلان منسق البنك الدولي بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة، والدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة والدكتور محمد عبدالنبي رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية بالوزارة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية .

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في تصريحات صحفية الجمعة، أن آشيش خانا استعرض السياسة العامة للبرنامج ومدى امكانية الاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي للقطاع الزراعى بما في ذلك تحسين كفاءة الانفاق الحكومى في قطاع الزراعة، وتطوير وتحسين العمل بالزراعة الرقمية، والعمل على تطوير كفاءة نظام المتابعة والتقييم، علاوةً على دعم ورفع مستوى كفاءة سلاسل القيمة المضافة في قطاعي الأسماك والتمور.

Advertisements

بينما أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة خلال الاجتماع على الرغبة في التعاون مع البنك الدولي بمجال تطوير نظام المتابعة والتقييم للمشروعات المنفذة بشكل افضل ونظام التكويد، وذلك من خلال برنامج الدعم الفنى المقدم من قبل البنك الدولى، لما لذلك من دور حيوى وفعال في خلق منظومة عمل متكاملة بين كلا من وزارة الزراعة المصرية والبنك الدولى، واقترح الاستعانة بتطبيق تكنولوجي على أجهزة المحمول خاص بالمحتوى الزراعى المتعلق بسير منظومة العمل لكل الجهات المستفيدة من البنك الدولى وذلك من اجل تسهيل المتابعة للمهام ووضع رؤية اكثر وضوحاً لسير العمل .

من ناحية أخرى أشادت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعه بالدور الذي يقدمه البنك الدولى في مختلف نواحي التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الثروة الحيوانية وما يمكن التعاون بشأنه مستقبلاً للنهوض وزيادة الإنتاج.

في ختام اللقاء وفد البنك الدولي قدم الشكر لوزير الزراعة وقيادة الوزارة على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة ورحب بالمدير الجديد لبرنامج التنمية المستدامة متمنياً له مزيداً من التوفيق في تولي مهامه في مصر .