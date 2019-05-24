شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر نصائح للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة من ارتفاعات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عدة نصائح لمجابهة الارتفاعات الحادة في درجات حرارة الجو للحفاظ على القطعان ومقاومة الإجهادات الحرارية، والتى تؤثر سلباً على معدلات أداء الحيوان والدواجن، بل ربما تصل إلى معدلات نفوق، بناء على توجيهات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المغلق «Closed System» فإنه يراعي التأكد من عمل أجهزة التبريد بكفاءة وإجراء الصيانات اللازمة أما بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المفتوح «Open System» فيراعي زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، حيث أنه مع إرتفاع درجات حرارة الجو المحيط بالحيوان أو الطائر تزداد درجة حرارة الجسم، وطبقاً لقوانين الطبيعة تنتقل درجات الحرارة من الجسم الأعلى درجة حرارة (البيئة المحيطة في هذه الحالة) إلى الجسم الأقل درجة حرارة (الحيوان أو الطائر)، من خلال ثلاث وسائل للتبادل الحرارى وهى (التوصيل، الحمل، الإشعاع)، وفى إتجاه واحد من الأعلي إلى الأقل.

وتابع: «حبى الله تعالى الحيوانات ذات الدم الحار مثل الحيوانات والدواجن (وهى الحيوانات التي تحتفظ بدرجة حرارة ثابتة في أجسامها بصرف النظر عن درجات حرارة البيئة المحيطة)، بميزة عكس قوانين الطبيعة وهى أن تنتقل الحرارة من الجسم الأقل درجة حرارة (الحيوان أو الطائر) إلى الجسم الأعلى درجة حرارة (البيئة المحيطه)، حتى يحافظ الحيوان على درجة حرارة جسمه ثابتة ويستطيع أداء وظائفه الإنتاجية والتناسلية والفسيولوجية على الوجه الصحيح، ويتأتى ذلك عن طريق خاصية التكثيف والتبخير من خلال عملية العرق، والتبخير أو النتح بخروج بخار الماء من الجسم مع عمليات الزفير أثناء عمليات التنفس».

واضاف سليمان أن المياه الموجودة في جسم الحيوان والدواجن تشكل من 60-80% تقريباُ (على حسب النوع والعمر والحالة الفسيولوجية) حينما تتحول إلى بخار ماء فإنها تستمد قدر كبير من الحرارة من داخل الجسم (وهذه حكمة الله تعالى في وجود هذه النسبة الكبيرة من المياه في جسم الكائنات الحية) مشددا على انه يجب أن تكون البيئة الخارجية المحيطة بالحيوان أو الطائر هنا جافة قدر الإمكان وغير مشبعة ببخار الماء حتى يسهل من عمليات خروج الماء من الجسم سواء عن طريق النتح وبخار الماء الخارج مع التنفس أو عن طريق تبخير العرق.

واضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان الحيوانات والدواجن تصنف إلى نوعين من ناحية التخلص من درجات حرارة الجسم الزائدة والاولي وهى حيوانات تتخلص من الزائد عن حرارة الجسم عن طريق العرق والتبخير. والثانية وهي الحيوانات التي تتخلص من الزائد عن حرارة الجسم عن طريق النتج أو بخار الماء الخارج مع زفير التنفس.

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وشدد «سليمان» على انه يجب عدم الإسراف في إستخدام المياه داخل العنابر في الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحرارى على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء.

وأضاف أنه في الأجواء الحارة يزداد نهجان الحيوان أو الطائر ليتخلص من كميات أكبر من بخار الماء التي تسحب معها قدر من حرارة الجسم ومع زيادة معدلات التنفس تخرج كميات من ثاني أكسيد الكربون مع هواء الزفير- الأمر الذي يجعل دم الحيوان حامضى والذى يصبح لزج- مما يسهل من تجلطه في الشعيرات الدموية الدقيقة ويسبب الموت المفاجئ.. أو خلل وظيفى، وبالتالى فإن إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم (كربوناتو) إلى كل لتر ماء شرب يعادل من حموضه الدم ويساعد من سيولة الدم.. ويمنع لزوجته.

كذلك فإن إضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب يساعد على سيولة الدم ويمنع تجلطه.. أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، يعمل على طرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، والتي تزيد في الأجواء الحارة.

ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى اهمية تجنب التغذية خلال الأجواء الحارة، حيث أن تقديم العلائق المركزة خلال الأجواء الحارة يزيد من معدلات التمثيل الغذائي، والذى يستتبعه إنبعاث طاقة وحرارة زائدة، وبالتالى زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

كما أن تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة.. إلى الحيوانات والدواجن والتي تكون شهيتها منخفضة يجعلها تلتقط كميات قليلة عن مقرراتها الغذائية طوال اليوم .الأمر الذي يجعل الحيوان أو الطائر غير قادر على الإستفادة من مقررة الغذائي بالكامل حينما تتحسن الظروف الجوية

واضاف «سليمان» انه في حالة استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر لأن الهواء البارد ثقيل الوزن وبالتالي ينزل على الحيوان أو الطائر فيستفيد منه.

وشدد على أهمية تجنب الإفراط في التعامل مع الحيوان أو الطائر والإمساك به والإزعاج قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، وكذلك يمنع التحصينات أو الحقن إلإ في الظروف الإضطرارية. ولفت إلى أنه لا يستحب إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو إصطناعية خلال ساعات النهار الحارة ويجب تأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات وليست بمجرد اعتدال الجو.