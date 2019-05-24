شكرا لقرائتكم خبر عن «الموجة الحارة» في خطبة الجمعة بمساجد المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت الموجة الحارة على خطبة الجمعة في المنيا، وطالب أئمة وخطباء المساجد، المصلين بالصبر والتحمل خلال الشهر الكريم، موضحين أن «كلمة رمضان جاءت من التحمل والمعاناة».

وقال الشيخ مطاوع محمد، إمام وخطيب مسجد المستشفى بمدينة العدوة، إن خطبة الجمعة بعنوان «رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال»، مضيفا أن الخطبة سوف تضمن أيضا الحديث عن الموجه الحارة وثواب تحملها وزيادة الأجر في الصيام، والثانية عن الزكاة وأنصبتها، والثالثة هو عنوان الخطبة الرئيسية.

من جانبه، ذكر الشيح سلامة عبدالرازق، مدير أوقاف المنيا، أن خطبة الجمعة بعنوان «رمضان شهر الإيمان وصناعه الرجال»، مؤكدا تواصل لجان المتابعة للمساجد.