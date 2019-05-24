شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: احتفالية عيد العلم بحضور الرئيس السيسي أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم احتفالية عيد العلم خلال شهر أغسطس المقبل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية.

وأكد عبدالغفار، في تصريحات، الجمعة، أهمية تعظيم الموارد المتاحة لدى الجامعات، وتعظيم دورها في خدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية الضرورية للمواطنين.

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وطالب الوزير، رؤساء الجامعات بترشيح عدد من الشخصيات الجامعية المتميزة من كافة التخصصات العلمية للاستفادة من خبراتهم في توعية الرأى العام بالمشروعات والقضايا القومية، بالإضافة إلى دور مصر الإقليمي والدولي.

كما وجه رؤساء الجامعات نحو ضرورة تحديث الصفحات الرسمية للجامعات على شبكة الانترنت، والتفاعل مع المواطنين بالرد على شكواهم ومقترحاتهم، فضلا عن التسويق للجهود الجامعية والمشروعات التعليمية التي تتم داخل الجامعات.

وطالب الوزير، رؤساء الجامعات بسرعة الرد على الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، والتفاعل والتواصل الجيد مع وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق للرأي العام بالسرعة المطلوبة، مشددا على سرعة الانتهاء من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وانضباط كافة مسؤولي الجامعات، حتى إتمام إعلان نتائج الامتحانات، مطالبا بسرعة إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، واستغلال فترة الإجازة الصيفية في إجراء عمليات الصيانة الشاملة لكافة مرافق الجامعات، واستكمال البنية التكنولوجية؛ للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي.