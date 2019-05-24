شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كليات جديدة بـ4 جامعات.. أبرزها النانوتكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المجلس الأعلي للجامعات التهنئة لكل من الدكتور طايع عبد اللطيف، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، لتجديد عمله مستشارًا لوزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة؛ لتجديد عمله مستشارًا إعلاميا، ومتحدثًا رسميًا للوزارة.

وأقر المجلس خلال اجتماعه، اعتماد اللائحة الأساسية الموحدة واللائحة المالية والإدارية الموحدة لوحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء وحدة خاصة تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكل جامعة حكومية، تكون مهمتها الأساسية دراسة المشكلات والعشوائيات، التي تعاني منها المحافظة التي تتواجد الجامعة بنطاقها.

ووافق المجلس على إنشاء عدد من الكليات، وهي كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، وعلوم الحاسبات والمعلومات بجامعة مطروح، والحاسبات والمعلومات جامعة دمياط، والعلاج الطبيعي بالسويس، كما أطلق المجلس مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية.