«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة السبت.. والقاهرة 36

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شمالا ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على بعض المناطق كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية . وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «22- 36»،، إسكندرية «20 – 26»، قنا «26 – 43»، الأقصر «27– 44»، أسوان «28 – 44» .

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