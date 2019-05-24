شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: إقلاع 16 رحلة للأراضى المقدسة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران 16 رحلة جوية على مدار الـ24 ساعة، إلى الأراضى الحجازية المقدسة لنقل 3200 معتمر لأداء مناسك العمرة، بينهم 10 رحلات من مطار القاهرة، بواقع 6 رحلات إلى جدة، و4 رحلات إلى المدينة المنورة، لنقل 1900 معتمر.

وتنظم الشركة 6 رحلات من مطارى برج العرب بالإسكندرية والأقصر، لنقل 1900 معتمر إلى الأراضي المقدسة.

Advertisements

ومن المقرر، أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية من المطارات المصرية " القاهرة وبرج العرب والأقصر " لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجاري ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة .