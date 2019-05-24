4 أسباب تدفع الإخوان للجوء إلى "الفبركة".. فشلهم المتكرر وخيانتهم للأوطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن كافة تنظيمات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان تستخدم أسلوب الفبركة ونشر الأكاذيب ضد الأوطان العربية، لمحاولة نشر الفوضى والبلبلة فى تلك المجتمعات.
وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن هناك عدة أسباب تدفع الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى اللجوء لأسلوب الفبركة على رأسها الفشل المتكرر للجماعة بجانب الحقد الدفين لهذه الجماعة ضد مصر، بالإضافة إلى حالة العداء التى ينظرون بها لمن خالفهم فكريا أو فى الرأى.
ولفت إلى أن أهم تلك الأسباب التى تدفع الإخوان للجوء للفبركة هو عدم انتمائهم الوطنى، فهم خونة للبلاد وينفذون أجندات خارجية ممولة، متابعا: وذلك يرجع إلى سببين جهلهم الدينى، وجهلهم العلمى.
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