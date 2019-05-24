صور.. أبناء الجالية المصرية بأوكرانيا ينظمون أول حفل إفطار جماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا أول حفل إفطار جماعى للمصريين فى أوكرانيا بالبيت المصرى، وسط أجواء رمضانية وروحانية احتفالا بالشهر الكريم . وتجمع أبناء الجالية المصرية بأوكرانيا، خلال أول حفل إفطار جماعى لهم على مائدة الإفطار، وسط تبادل التهانى بالشهر الكريم . وحرص أبناء الجالية المصرية بأوكرانيا على التقاط الصور التذكارية عقب الإفطار وتزين حفل الإفطار باللافتات والبلالين لإضفاء البهجة على أبناء الجالية .

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