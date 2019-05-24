شكرا لقرائتكم خبر عن "قومى المرأة" يشيد بتوفير 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، وفروعه بالمحافظات، عن سعادته لتخصيص تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع الحضانات القائمة من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات، فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بمشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات لما له من أثر اجتماعى تنموى كبير على المرأة والأسرة المصرية وذلك بتوفير بيئة مناسبة صديقة للمرأة فى العمل باﻹضافة الى شعور المرأة باﻷمان عندما تذهب لعملها و ترك ابناءها فى مكان ملائم.