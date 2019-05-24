شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حملات للقضاء على الكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الوحدات المحلية عدة حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة بالمرور الدورى على كافة الاحياء والمراكز والمدن لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن والبوابة الالكترونية بمجلس الوزراء وكافة الجهات الحكومية وأسفرت الحملات عن القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التى تثير الذعر للمواطنين وذلك خلال العام الحالى .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على ضرورة مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن حفاظا على امن وسلامة المواطنين ولكثرة الشكاوى التى يتم تلقيها من المواطنين لزيادة أعداد الكلاب الضالة بالشوارع مما يهدد سلامة المواطنين بالإضافة الى وجود حالات عقر ادمى ببعض المناطق بالمحافظة.

ووجه راشد، مدير مديرية الطب البيطرى بمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة على الميادين والشوارع واسفل الكبارى والجراجات وحول المدارس وخاصة اماكن التجمعات وذلك وفقاً للأسس العلمية المتبعة فى التخلص الامن والصحى من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأكد محافظ الجيزة مواصلة حملات مكافحة الحيوانات الضالة لها اهمية كبيرة فى بث روح الطمأنينة والامان داخل المواطنين خلال سيره فى الشارع، مشيرًا إلى أنه خلال الاسبوع الماضى تم القضاء على الكلاب الضاله بقرية الناصرية بالعياط وشارع ابو خضرة وشارع محمد قناوى بالحوامدية و شارع الثلاثينى والمساكن بفيصل و شارع التيار فكرى وشارع مدينة التحرير وخلف مستشفى إمبابة العام و شارع مدينة الشباب ببولاق الدكرور و بمدينة هرم سيتى بالسادس من أكتوبر.