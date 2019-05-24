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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيفية تكفير الذنب لتارك الصيام عمدا دون سبب شرعى وما الحل إذا كان لا يذكر عدد أيام الصيام التى لم يصمها؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وجاء رد اللجنة كالآتى:
أنعدم الصيام عمدا من غير عذر شرعى من كبائر الذنوب، ويجب التوبة من ذلك بشروطها المعتبرة من الندم على ما فات والاقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى والإكثار من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح . واذا كان الإنسان يعلم عدد أيام الصيام التى لم يصمها فإنه يلزمه قضاؤها عند جميع الفقهاء، واذا لم يعلم عددها فليتحرى حسابها ما أمكن وإلا فالواجب عليه أن يصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى ما عليه.
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