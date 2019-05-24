شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: اجتماع "الصحفيين العرب" سيناقش أوضاع الأعضاء فى ليبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحب خالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس تحرير جريدة الأخبار، بالمشاركين فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة، مضيفا أن الاجتماع يأتى للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق .

وأضاف ميرى خلال كلمة له فى بداية الاجتماع، أن الاجتماع يأتى لمناقشة أوضاع الصحفيين فى ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المقدم من الأمين العام ومناقشة التقرير المالي المقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.

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ومن المقرر أن ينظم اتحاد الصحفيين العرب، مساء اليوم الجمعة، حفل إفطار للأمانة العامة ولنقباء الصحفيين العرب المشاركين فى الاجتماع .