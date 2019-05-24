جريمة الفجر.. سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أنهت ربة منزل حياة زوجها بمشاركة عشيقها داخل شقتها بمنطقة الهرم، فجر اليوم الجمعة.
تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بدائرة القسم.
انتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم إلى ملح البلاغ، وكشفت المعاينة أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 28 سنة، يرتدي كامل ملابسه.
تحريات الرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين معاونا مباحث الهرم توصلت إلى أن زوجة الضحية وعشيقها وراء ارتكاب الواقعة، وأنها سهلت دخوله المنزل لقتله.
وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وتتم اقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق.
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