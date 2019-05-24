محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: نجح أفراد قول أمني في إلقاء البض على تاجر تبين أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 15 سنة بمدينة 6 أكتوبر. تعود تفاصيل الواقعة في أثناء مرور أفراد القول الأمني 601 لاسلكي برئاسة النقيب عمرو أبو العلا الضابط بوحدة مباحث إدارة تأمين أكتوبر بميدان رامو دائرة قسم أول أكتوبر تمكنوا من ضبط "وحيد. ي" 49 سنة، تاجر وصاحب كافتيريا مقيم السيدة زينب بالقاهرة. تبين بالفحص الجنائي أن المتهم محكوم عليه هارب في قضية جنايات الأزبكية لسنة 2016 (ترويج عملة) بالسجن 15 سنة، وأقر بصحتها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتنفيذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من الأزبكية لأكتوبر.. القول 601 ينهي رحلة هروب تاجر من 15 سنة سجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.