محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على سائق توك توك هارب من أحكام قضائية بمدينة الشيخ زايد. البداية أثناء مرور ملازم أول أشرف حامد الضابط بإدارة تأمين أكتوبر بالحي الثامن دائرة قسم ثان الشيخ زايد، تمكن من ضبط "محمد. ر" 27 سنة، سائق توك توك مقيم الفيوم. تبين بالفحص أن المتهم هارب في القضية جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قسوة) بالسجن المؤبد، وجنايات مركز سنورس لسنة 2018 (مخدرات) بالسجن ثلاث سنوات. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دورية أمنية تضبط هاربا من 28 سنة سجن بالشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.