تنفيذ 75 ألف حكم قضائي وضبط 220 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح والهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط، 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، 231 قضية مخدرات، 433 دراجة نارية مخالفة، 27705 مخالفة مرورية، 1853 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكم قضائى متنوع". تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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