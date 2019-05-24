التحفظ على 5 أطنان خل غير صالح للاستهلاك بمصنع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من ضباط مباحث التموين مصنعا غير مرخص لإنتاج الخل في مدينة 6 أكتوبر.
وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات مفادها قيام "ريهام. ا"، صاحبة مصنع للمواد الغذائية لإنتاج الخل بدون ترخيص بأكتوبر.
تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين والأغذية استهدفت المصنع وأمكن ضبط المدير المسؤول "محمد. ا" 26 سنة، وبلغ إجمالي المضبوطات 5556 زجاجة تزن 5 أطنان خل غير صالح للاستهلاك الآدمي.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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