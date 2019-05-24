محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نقاش متهم بتزوير كشف حساب، منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية، لتقديمه لإحدى سفارات الدول الأوروبية للحصول على تأشيرة لدخول تلك الدولة.
ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فرع وسط الدلتا، يفيد باشتراك نقاش مع شخص أخر في اصطناع كشف حساب مزور منسوب صدوره لأحد البنوك الوطنية بمبلغ 700 ألف جنيه، وتقديمه ضمن الأوراق المقدمة لسفارة إحدى الدول الأوروبية للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور منذ عام 2017 أثناء إتمام مستندات سفره من إحدى السيدات "مسئولة عن إحدى الشركات السياحية" مقيمة بالمحلة الكبرى بالغربية، سبق ضبطها في قضية نصب سفريات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب بنكي مُزور يكشف حيلة نقاش للحصول على تأشيرة دولة أوربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.