الشرطة تداهم بؤرا إجرامية في العياط وتضبط 211 متهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لأمن القطاع. أسفرت الحملة التي ترأسها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث العياط والبدرشين عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم 3 فرد خرطوش وطبنجة 9مم، وقطعتي سلاح أبيض و8 قضايا مخدرات. في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 190 حكما قضائيا بينهم 5 بالسجن المؤبد، والقبض على 5 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار ومتهمين اثنين هاربين من المراقبة. لاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من الموطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

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