لتسهيل نقل الركاب.. تشغيل 8 عربات "شاتل باص" جديدة بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزي، تشغيل عربات الشاتل باص الجديدة على الخطوط الداخلية بمطار القاهرة الدولي، لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار.

وقالت مصادر بشركة ميناء القاهرة الجوى، إن إجمالي عدد عربات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى مطار القاهرة 8 عربات تم شراؤها لخدمة الركاب المسافرين والمترددين على المطار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار.

تتميز عربات الشاتل باص الجديدة، بأنه يوجد بها مكان لوضع الحقائب ومكان لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أنها مزودة بـ ramp لصعود ونزول الكراسي المتحركة.

يذكر أن عدد السيارات التي كانت تقدم الخدمة داخل المطار لنقل المسافرين بين صالات المطار الداخلية، يصل إلى 12 سيارة، وبدخول السيارات الجديدة وصل العدد الإجمالي إلى 20 شاتل باص، وهو ما سيكون من شأنه لتخفيف العبء والضغط واستيعاب الحركة داخل المطار، فضلا عن تقليل زمن الوصول إلى الصالات.