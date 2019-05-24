"النقل" تُتيح صرف تذاكر القطارات العادية عبر خدمة "فوري" والبريد.. قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن المهندس خالد عطية، مسؤول التكنولوجيا بوزارة النقل، إتاحة طرق جديدة لصرف تذاكر قطارات السكة الحديد المميزة والمطورة قريبًا.

وقال "عطية"، لـ"الخليج 365"، الجمعة، إن الوزارة ستوفر صرف تذاكر القطارات العادية "المميزة / المطور"، من خلال مكاتب البريد، وماكينات الدفع الإللكتروني "فوري".

ولفت عطية، إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في طرق الحجز الإلكترونية للقطارات بأساليب متنوعة، والعمل على زيادة منافذ بيع التذاكر وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

Advertisements

كما أشار إلى حرص الوزارة على التيسير على ركاب السكك الحديدية في حجز المقاعد والحصول على التذكرة، وتقديم الخدمات بشكل أفضل دون جهد وتوفيرًا للوقت.

وأقرأ أيضا:

"إلكتروني للقطارات المميزة".. السكة الحديد تتوسع في وسائل حجز تذاكر

