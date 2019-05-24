"الصحفيين العرب" يناقش أوضاع ليبيا والجزائر وتطورات العمل بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

رحب خالد ميري، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس تحرير جريدة الأخبار، بالمشاركين في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة، مضيفا أن الاجتماع يأتي للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق.

وأضاف ميري- خلال كلمة له فى بداية الاجتماع، الجمعة- أن الاجتماع يأتي لمناقشة أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المقدم من الأمين العام ومناقشة التقرير المالي المقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.

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من جانبه، قال الصادق الرزيقى نقيب الصحفيين السودانين، إن التقرير المقدم من الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب عن أنشطة الاتحاد جيد، مضيفا أن لجنة الحريات جيدة ومستمرة و تقوم بأنشطة واضحة.

وأضاف الصادق الرزيقي- خلال كلمته- أنه بعد التحول الذى حدث فى السودان صدر قرار بتجميد جميع النقابات، متابعا: "التقيت برئيس المجلس العسكرى وأوضحت له مدى تأثير القرار على ارتباطات النقابة، الاتحادات الأخرى تقدمت بنفس الاحتجاج".

ولفت الصادق الرزيقى إلى أنه صدر أمس الأول قرار برفع تجميد عمل النقابة، مؤكدا أن قرار رفع تجميد عمل النقابة جيد ولقى ترحيبا كبيرا و أن النقابة عاودت نشاطها كما كان من قبل.