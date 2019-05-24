الجيزة تشن حملات كبرى للقضاء على الكلاب الضالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع الوحدات المحلية عدّة حملات مكبرة للقضاء على الكلاب الضالة بكافة الميادين والشوارع من خلال لجان المكافحة من أطباء الصحة العامة، عن طريق المرور الدوري على جميع الأحياء والمراكز والمدن؛ لفحص الشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن، والبوابة الإلكترونية بمجلس الوزراء وكافة الجهات الحكومية.

وأسفرت الحملات عن القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التي تُثير الذعر لدى المواطنين، خلال العام الحالي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضرورة مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، ولكثرة الشكاوي التي يتم تلقيها من المواطنين لزيادة أعداد الحيوانات الضالة بالشوارع، الأمر الذي يهدد سلامة المواطنين، إضافة إلى وجود حالات عقر آدمي ببعض المناطق بالمحافظة.

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ووّجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة على الميادين والشوارع، وأسفل الكباري والجراجات، وحول المدارس، خاصة أماكن التجمعات وذلك وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار راشد إلى أن مواصلة حملات مكافحة الحيوانات الضالة لها أهمية كبيرة في بث روح الطمأنينة والأمان داخل المواطنين خلال سيرهم في الشارع.

ولفت راشد إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم القضاء على الكلاب الضالة بقرية الناصرية بالعياط، وشارع أبو خضرة، وشارع محمد قناوي بالحوامدية، وشارع الثلاثيني والمساكن بفيصل، و شارع التيار فكري، وشارع مدينة التحرير وخلف مستشفي امبابه العام، وشارع مدينة الشباب ببولاق الدكرور، وبمدينة هرم سيتي بالسادس من أكتوبر.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، إن هناك حملات مكثفة ومستمرة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة ويتم نقلها إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحي والآمن، وتحت الإشراف الكامل لجهاز شئون البيئة، إضافة إلى أنه بلغ عدد الكلاب المرخصة والمحصنة ضد مرض السعار خلال الفترة من يناير 2019 وحتى تاريخه حوالي 3 آلاف كلب.