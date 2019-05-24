"العمل السعودية" تلغي تراخيص 5 شركات ومكاتب استقدام عمالة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ألغت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، ترخيص شركة استقدام عمالة وافدة لارتكابها مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفقًا لقرار اللجنة المختصة في النظر بمخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها.

كما قررت الوزارة، إلغاء أربعة مكاتب استقدام، فضلاً عن إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له والسحب من الضمان البنكي، بالإضافة إلي إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أنه تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتبًا لحين سداد حقوق العملاء نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها: عجز المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه، وذلك سعيًا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وتراضي الأطراف المتعاقدة.

ودعت وزارة العمل السعودية، إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات خاصة بالاستقدام من خلال القنوات الرسمية بالمملكة.