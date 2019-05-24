بتكلفة 700 مليون جنيه.. "النقل" تعلن الانتهاء من تطوير محور برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب والذي يمتد الجزء الأول به من الكافوري حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم، بينما يمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية حتى برج العرب بطول 10 كم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن التطوير شمل الطريق الحالي ليصبح 3 حارات مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين بواقع حارتين مروريتين، وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الأول والثاني.

وأوضحت: "تم إنشاء كوبريين مشاة (أمام ستاد برج العرب وأمام إحدى الجامعات) تسهيلاً على المواطنين والطلاب في عبور الطريق، مع مراعاة شروط السلامة والأمان، حيث تم توفير لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخراسانية.

وأشارت "النقل"، إلى أن الطريق يدخل ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية، موضحة أن هذا الطريق يحقق الربط بين طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير وكذلك خدمة حركة المرور المتجهه إلى المطار والاستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.