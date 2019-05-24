10 مساجد للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: أنهت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء كافة الاستعدادات الخاصة بمساجد الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء إنه جرى اختيار مسجد بكل مدينة للاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان. وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى الانتهاء من تجهيز مساجد الاعتكاف والبالغ عددها 10 منهم 2 بمدينة طور سيناء هما "المنشية و التوحيد" ومسجد الرحمن بمدينة رأس سدر وأبوزنيمة الكبير بمدينة أبوزنيمة والشهداء بأبورديس والوادي المقدس بسانت كاترين والمصطفى بشرم الشيخ والكوثر بدهب والهدي بنويبع والسلام بمدينة طابا. وأضاف أنه جرى تحديد إمام لكل مسجد للإشراف عليه خلال فترة الاعتكاف وتنفيذ كافة الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف لافتا إلى أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

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