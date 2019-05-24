مصر | "الداخلية" تقیم حفل إفطار لعدد من أطفال دورالرعاية وذوي الاحتیاجات الخاصة بنادي اتحاد الشرطة الریاضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تقیم حفل إفطار لعدد من أطفال دورالرعاية وذوي الاحتیاجات الخاصة بنادي اتحاد الشرطة الریاضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان في استقبال الأطفال عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان. من ناحیة أخرى قام وفد ضم عدد من ضابطات وضباط قطاع حقوق الإنسان بزیارة المرضى بمستشفى أبوالریش وإهدائهم بعض الھدایا الرمضانیة والذین أعربوا عن سعادتهم البالغة بتلك اللفتة الإنسانیة.

أقام قطاع حقوق الإنسان، حفل إفطار لعدد من الأطفال المودعین بدور الرعایة وذوى الاحتیاجات الخاصة وذلك باتحاد الشرطة الریاضى، وكان في مشاركتهم الإفطار وقضاء یوم ترفیهى معهم وتقدیم الهدایا لهم.

ةجاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلیة وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطیاف الشعب، من خلال تفعیل المبادرات الإنسانیة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإیجابیة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطید أواصر الثقة بین جهاز الشرطة والمواطنین فى كافة المناسبات.

