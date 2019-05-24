مصر | ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الأسلحة النارية والذخائر بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي تخصص نشاطه في الأسلحة النارية والذخائر بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مرسى مطروح، من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطين في قضايا تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخيرة، بمنطقة الجفيرة، بمحافظة مرسى مطروح.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية الخطرةتخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة على نطاق واسع بمنطقة الجفيرة بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم القيام بحملة أمنية مكبرة إستهدفت تلك العناصر أسفرت عن ضبط أحدهما بقرية الجفيرة وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، بندقية آلية عيار 7،62×39مم، و9 بنادق خرطوش عيار 12مم، طبنجة عيار9 مم بالخزينة الخاصة بها، وطبنجة صوت يشتبه فى كونها معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، و3950 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 2 خزينة بندقية آلية، جهاز ( GPS )، وهاتف ثريا، وسيارة تستخدم فى نقل وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.