أخبار مصر | بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لـ'الصحفيين العرب'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لـ'الصحفيين العرب' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، المنعقد بمقر الاتحاد بالقاهرة.

ورحب خالد ميرى الأمين العام للاتحاد بالمشاركين، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي للتصديق على محضر اجتماع الأمانة العامة السابق.

وقال "ميري" خلال كلمة له في البداية، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر، ومناقشة تقرير النشاط المُقدم من الأمين العام، ومناقشة التقرير المالي المُقدم من ناصر أبو بكر الأمين المالي، وإقرار محضر الجلسة الماضية، والاستعداد لانتخابات الاتحاد الدولي للصحفيين.