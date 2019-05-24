أخبار مصر | النقل: انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيهًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل: انتهاء تطوير وتوسيع المحور التنموي لمدينة برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيهًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب والذي يمتد الجزء الأول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم ويمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كيلوجرام.

وأوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل أن أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الإتجاهين بواقع 2 حارة مرورية وذلك بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثاني مشيرا أنه يشتمل على عدد 2 كوبري مشاه الاول أمام استاد برج العرب والثاني أمام أحد الجامعات تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق موضحا أنه تم مراعاة شروط السلامة والامان ، حيث تم توفير لوحات ارشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.

لافتا الى أن هذا الطريق يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ وتطوير عدد من محاور النقل التنموية غرب الإسكندرية مضيفًا أن هذا الطريق يحقق الربط بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والطريق الدولي الساحلي مارا بمدينة برج العرب وحتى سيدى كرير وكذلك خدمة حركة المرور المتجهه إلى مطار وستاد والمنطقة الصناعية ببرج العرب.