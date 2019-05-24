شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: جار إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنسيق الكامل بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في تنفيذ المشروعات والمبادرات القومية، وفي مقدمتها إنهاء قوائم الانتظار ومواجهة فيروس سي.

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وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات الجمعة، أنه تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على الرئيس وتضمنت تطوير التعليم الطبي بالجامعات المصرية، وجهود النهوض بالمستشفيات الجامعية، والموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه تنفيذا للرئيس، جار إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين، سواء على المستوى الإداري أو التعليمي، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الصينية، والشركات المتخصصة في هذا الشأن، مشيرا إلى إنه عرض على الرئيس السيسي ايضا تطور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطور إنشاء كليات للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية.

وأكد الوزير أن الرئيس وجه بمراعاة تطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وسرعة دمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وتطوير المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، وأهمية الارتقاء بالبحث العلمي؛ ليكون داعمًا للتنمية الشاملة والمستدامة في مصر.