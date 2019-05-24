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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إزالة التعديات على أرض محطة مياه غرب قنا والبدء في تنفيذ المشروع (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، تنفيذ حملة مُكبرة لإزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المُخصصة لإقامة مأخذ محطة مياه مدينة «غرب قنا»، بمساحة 3 آلاف م2، حيث تم إزالة جميع التعديات والمعوقات، وتم تسليم الأرض لشركة المقاولات المُنفذة، والتى قامت بدورها بإنهاء أعمال التطهير، والبدء في أعمال الحفر لتنفيذ المشروع.
وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أن أجهزة المدن الجديدة لا تتهاون في تنفيذ قرارات إزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة، من أجل الحفاظ على نسقها الحضارى، ومظهرها الجمالى، ومنع ظهور أي عشوائيات بها، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم.
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