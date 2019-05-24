شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«شركات السياحة» يطالب بتفعيل بوابة مصر السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، بسرعة تفعيل بوابة مصر السياحية، ومساعدة شركات السياحة المصرية لعمل تكتلات وفتح أفرع لها ومكاتب في دول العالم التي نريد أن نستقطب منها سياحة وحل مشكلة التأشيرة الـ«أونلاين» سريعًا.

وأضاف «عجلان»، في تصريحات صحفية أمس الخميس، أن الحل يكمن في إنشاء بوابة موحدة للسياحة المصرية تتم من خلالها كافة الأعمال الخاصة بالسياحة من حجز برامج وإرشاد سياحي وحجز فنادق، مما يسهل على الدولة الحصول على حقها من الضرائب بشكل عادل.

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وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن جميع ما تم من تطوير في السياحة مؤخرا عائد إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وجولاته الخارجية التي تنشط السياحة لمصر، وكذلك جهود الدولة المصرية في عودة الأمن والاستقرار للأراضي المصرية بشكل كبير، وهو ما شجع على عودة السياحة من جديد.

وأكد أن شركات السياحة تعاني من مشاكل كبيرة حاليًا ويجب الالتفات إليها والعمل على حلها في أسرع وقت من خلال الحوار والتواصل المباشر.

وأشار إلى أن أنشطة السياحة المتمثلة في السياحة الداخلية، ضاعت من شركات السياحة، واتجهت لشركات الخدمات والمصانع والنقابات والاتحادات لتتعاقد مباشرة مع الفنادق، وموسم العمرة ضاع مع التأشيرة الـ«أونلاين»، والليموزين السياحي شبه اختفى قي وجود شركات مثل «أوبر» و«كريم»، وفرض ضرائب كبيرة على الليموزين السياحي، أما السياحة الخارجية يسيطر عليها منظمي رحلات خارجيين وهم المستفيدون الأكبر من السياحة الوافدة لمصر.