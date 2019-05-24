شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: لم نتلق بلاغات بوجود إصابات أو وفيات بسبب الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الدكتور أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن غرفة العمليات لم تتلق بلاغات بإصابات أو حالات وفاة نتيجة الموجة الحارة. وناشدت «رجب»، جميع المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخي الحذر وخاصة سائقي المركبات على الطرق الرئيسية. خلو شوارع ومحلات المنيا لأرتفاع درجة الحرارة خلو شوارع ومحلات المنيا لأرتفاع درجة الحرارة

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