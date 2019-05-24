شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الطلاب .. إعدادية القاهرة فى مرحلة التجميع والإعلان الاسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إدارات المديرية تعمل على تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019، ومن المقرر أن يتم إعلانها نهاية الاسبوع المقبل، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.نتيجة الطلاب
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ"الخليج 365"، ان أعمال التصحيح بدأت مبكراً حيث تم الانتهاء من التصحيح فور انتهاء الامتحانات وجارى الآن التجميع وسيتم إعلان نتيجة الطلاب على موقع المديرية وفى المدارس.
يذكر أن مدارس محافظة القاهرة استقبلت امتحانات النقل والتى بدأت 30 أبريل الماضى، وانتهت أمس الخميس 16 مايو، وكان أخرها امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى وما يعادلها بالقاهرة، تمت على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30-4 وحتى الثانى من مايو، ومن الثلاثاء 30-4 وحتى الأحد 5-5 للصف الرابع الابتدائى، وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 11 مايو وانتهت الخميس 16 مايو، كما بدأت امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 4-5 وانتهت الثلاثاء 7 -5.
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