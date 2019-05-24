شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل السعودية" تلغى تراخيص 5 شركات ومكاتب استقدام عمالة لمخالفة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية ترخيص شركة استقدام عمالة وافدة لارتكابها مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وذلك وفق قرار اللجنة المختصة فى النظر فى مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها .

كما قررت الوزارة إلغاء 4 مكاتب استقدام، فضلا عن ايقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له والسحب من الضمان البنكى، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة .

وكشف عثمان رمضان المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة، فى تقرير له عن سحب الضمان البنكى من 14 مكتبًا لحين سداد حقوق العملاء نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها عجز المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه، سعيًا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وتراضى الأطراف المتعاقدة .

ودعت وزارة العمل السعودية إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات خاصة بالاستقدام من خلال القنوات الرسمية بالمملكة.