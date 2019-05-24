شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 45 ألف و769 حالة تعدى على نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، عن أنه تم إزالة 45 الف و769 حالة تعدى على النيل من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة تم تحريرها قبل يناير 2015.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 50 ألف و 744 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وتم التأكيد على أنه لن يتم التهاون أو التقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى.