شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها 7 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الجمعة أنها سوف تستقيل من منصبها 7 يونيو المقبل، مؤكدة انها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.
وأوضحت ماى إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة، جاء ذلك خلال بيان ألقته ماى أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة لندن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها 7 يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.