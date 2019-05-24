شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها 7 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الجمعة أنها سوف تستقيل من منصبها 7 يونيو المقبل، مؤكدة انها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.

وأوضحت ماى إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة، جاء ذلك خلال بيان ألقته ماى أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة لندن.