شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 111 ألف طن قمح بشون وصوامع الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وكيل وزارة الزراعة بالغربية على عبدالجواد، إنه تم توريد 111 ألفا و40 طنا من القمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة منذ بداية موسم التوريد حتى اليوم.

وأوضح «عبدالجواد»- في بيان اليوم الجمعة- أن الطاقة الاستيعابية لأماكن التخزين بالمحافظة بلغت 193 ألفا و340 طنا مقسمة على ثلاث صوامع بطاقة 85 ألف طن و10 شون أسمنتية بطاقة 67 ألفا و700 طن، و8 شون ترابية بطاقة 28 ألفا و800 طن وأربعة هناجر بطاقة 11 ألفا و840 طنا.

وأشار إلى أن قيمة توريد الأردب بلغت 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 قيراط و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 قيراطا، و685 لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، مؤكدا أنه لن يتم استلام الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22 قيراطا، مشددا على ضرورة توفير أجولة مناسبة حفاظاً على المحصول أثناء نقله إلى الصوامع والشون.