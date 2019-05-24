شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل السعودية» تُلغي تراخيص 5 شركات ومكاتب استقدام عمالة لمخالفة النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية ترخيص شركة استقدام عمالة وافدة لارتكابها مخالفات قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك وفق قرار اللجنة المختصة في النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها.

كما قررت الوزارة إلغاء أربعة مكاتب استقدام، فضلا عن إيقاف الخدمات عن مكتب استقدام والتوصية بعدم التجديد له والسحب من الضمان البنكي، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي، عثمان رمضان، إلى أنه تم سحب الضمان البنكي من 14مكتباً لحين سداد حقوق العملاء نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها عجز المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه، وذلك سعيا منها لتحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وتراضي الأطراف المتعاقدة. ودعت وزارة العمل السعودية إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات خاصة بالاستقدام من خلال القنوات الرسمية بالمملكة.