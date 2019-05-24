شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة «صحة الشرقية» لمواجهة الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والنوعية، بناء على توجيهات الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، مع تجهيز غرفة الاحتباس الحرارى بكل مستشفى، وذلك تحسبا لإصابات ضربات الشمس، نتيجة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد في هذه الأيام تزامنا مع شهر الصيام.

وأضاف «فرحات» أن إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة تحذر المواطنين بضرورة تجنب التعرض للشمس في وقت الظهيرة، مع لبس الثياب الخفيفة واستخدام غطاء الرأس كـ«الطواقى والشمسيات»، وشرب السوائل والمياه بكثرة ما بين الفطور والسحور، والتوجه لأقرب مستشفى حين الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع سرعة عمل الكمادات بالماء البارد والجلوس في مكان به مكيفات أو مراوح لحين التوجه للمستشفى القريب من المصاب.

وأوضح مدير الإدارة أن غرفة الأزمات والكوارث بالمديرية في حالة انعقاد على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفة الأزمات بالوزارة والمحافظة، طيقاً لتوجيهات محافظ الإقليم وتعليمات وكيل وزارة الصحة، من خلال التنسيق مع المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية، وهيئة الإسعاف بالشرقية، وإدارة الوقائى لاستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها.