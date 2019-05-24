أخبار متوقعة.. نهائي دوري أبطال أفريقيا وتكريم قوات حفظ السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
يكرم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ذكرى إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام الأمميين، حفظة السلام الراحلين، ضمن الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.
نيويورك.. يكرم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ذكرى إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام الأمميين، حفظة السلام الراحلين، ويمنح ميدالية "الكابتن مباي ديان" للشجاعة الاستثنائية لأول مرة منذ بدايتها، ويشمل التكريم -الذي يقام في مقر الأمم المتحدة- اثنين من حفظة السلام المصريين الراحلين.
القاهرة.. تعقد الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب الذي يرأسه مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين اجتماعا بمقر الاتحاد بالقاهرة، لمناقشة سبل دعم مرشحيها في انتخابات "الاتحاد الدولي".
بيروت.. تنتهي الحكومة اللبنانية من مشروع الموازنة العامة الجديدة بصورة نهائية، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
الرباط.. يلتقي فريقا الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، في الثانية عشر إلا ربع مساء، على ملعب (مولاي عبدالله) بالرباط، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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