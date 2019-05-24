وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

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اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
وذكر شعراوي، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة بعض حالات المشروعات القائمة بالفعل المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات لاستصدار التراخيص اللازمة لها، لتعمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام، مؤكدا على أهمية التزام الشباب
وذكر شعراوي، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة بعض حالات المشروعات القائمة بالفعل المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات لاستصدار التراخيص اللازمة لها، لتعمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام، مؤكدا على أهمية التزام الشباب بالاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية والتعليمات الخاصة بالمحافظات والقواعد والتعليمات المنظمة.
وفي يناير الماضي، افتتح عدد من الوزراء بينهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، شارع 306 بمنطقة ألماظة بحى مصر الجديدة. وأكد أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس التابعة لصندوق تحيا مصر، أن التقديم على مشروع شارع 306 بمنطقتي المعادي وشيراتون. (التفاصيل)
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