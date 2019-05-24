شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 5000 معتمر من مطار القاهرة إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد مطار القاهرة، اليوم الجمعة، إقلاع 21 رحلة جوية إلى مدينتى جدة و المدينة المنورة لنقل نحو 5000 معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.

ومن المقرر تسيير 11 رحلة بواقع 9 رحلات إلى جدة ورحلتين إلى المدينة، على متن الخطوط الجوية السعودية والتى ستقلع من مبنى الركاب 2 وذلك على مدار اليوم.

كما ستقلع 10 رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة التابع للشركة الوطنية «مصر للطيران»، حيث من المقرر إقلاع 6 رحلات إلى جدة و 4 رحلات إلى المدينة.

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