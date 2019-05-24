شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارًا معتدل ليلاً.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 30 42شبين الكوم 29 41طنطا 29 40دمنهور 22 39الإسكندرية 20 32بلطيم 21 32مطروح 19 29السلوم 17 28سيوة 23 37بورسعيد 22 30دمياط 21 30الزقازيق 21 41الاسماعيلية 24 42السويس 25 40العريش 21 37رفح 21 36رأس سدر 24 36نخل 17 42نويبع 27 37طابا 26 38كاترين 20 34الطور 23 41شرم الشيخ 26 39الغردقة 28 41مرسى علم 29 40الفيوم 23 42بنى سويف 23 42المنيا 24 44أسيوط 28 43سوهاج 26 42قنا 26 42الأقصر 27 43أسوان 27 42أبوسمبل 25 42الوادى الجديد 24 45شلاتين 24 36ابو رماد 25 35حلايب 26 32رأس حدربة 26 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 28 42

الرياض 24 39

المنامة 29 36

أبوظبى 27 37

الدوحة 28 40

الكويت 28 42

دمشق 17 39

بيروت 22 32

عمان 20 38

القدس 20 37

غزة 20 36

بغداد 25 43

مسقط 30 36

صنعاء 12 24

الخرطوم 29 43

طرابلس 18 25

تونس 15 29

الجزائر 15 24

الرباط 13 24

نواكشوط 20 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 25

اسطنبول 16 22

إسلام آباد 20 31

نيودلهى 25 40

جاكرتا 25 33

بكين 21 35

كوالالمبور 24 33

طوكيو 16 28

أثينا 15 25

روما 12 22

باريس 10 22

مدريد 10 25

برلين 10 22

لندن 11 20

مونتريال 13 19

موسكو 11 20

نيويورك 19 28

واشنطن 20 30