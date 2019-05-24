شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الطقس الحار بمدينة إسنا.. حريق يلتهم 180 شجرة نخيل و 3 أحواش ماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، في السيطرة علي حريق نشب مساء أمس الخميس، في أكثر من 180 نخلة بمساحة 5 أفدنة بقرية النمسا بنجع الكلابية، وذلك دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وجاري تبريد أشجار النخيل لحين إنتهاء رجال الإطفاء من عملهم بالكامل، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بنشوب النيران في أشجار النخيل بقرية النمسا نجع الكلابية، أمس الخميس، وأسفر الحريق عن تفحم حقل نخيل غير مثمر يضم 180 نخلة لمساحة 5 أفدنة ملك "محمد ناجح محمد نور" وآخرين، حيث اشتعلت به النيران وقام الأهالى بإسقاط النخيل بألة المنشار الكهربائى لكى يتم إخماد الحريق بسرعة.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات مطافى و 2 ماتور مياه بجوار الترعة، كما انتقل النقيب حامد متولى رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا ورئيس المدينة محمد سيد سليمان، ونائبة رئيس المدينة المهندسة صباح منصور، وسكرتير المجلس عبد الرحيم طايع، ورئيس الوحدة المحلية لقرية النمسا محمد العشرى، ورئيس وحدة العمليات جمال عبد المحسن، ورئيس غرفة الازمات والكوارث أحمد المهدى، وتبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة.

كما تسبب حرارة الطقس في نشوب حريق فى 3 أحواش بمدينة إسنا ملك أحمد فهيم حسن، وسلمان محمد أحمد، وسلام محمد أحمد، وأسفرت الحرائق عن نفوق 50 دجاجة وبعض المخلفات للزرع وتم اخماد الحريق، وفي قرية الشغب بإسنا وبسبب ماس كهربائى فى منزل فى قرية نجع الأمير، توفى المواطنان "هانى.ن.ر" 34 سنة، و"علاء.م.ر" 37 سنة، وذلك عقب إصابتهما بإختناق وتم نقلهما للعلاج بمستشفى الأقصر الدولى ولكنهما فارقا الحياة، فتم تحرير المحضر اللازم لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.