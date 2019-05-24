شكرا لقرائتكم خبر عن 1,8 مليار جنيه إجمالى موازنة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية فى 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى الموازنة المقدرة للهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2019/2020، مليار و843 مليونا و964 ألف جنيه، مقارنة بموازنة العام المالى الجارى 2018/2019، المقدرة بمليار و360 مليونا و770 ألف جنيه، بزيادة نحو 500 ألف جنيه.

ووفقا لمشروع موازنة الهيئة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 968 مليونا و107 ألف جنيه، وخصصت للأجور و446 مليونا و711 ألفا، وللمصروفات 289 مليونا و32 ألفا، وللخامات والمواد والوقود وقطع الغيار 227 مليونا و714 ألف جنيه، وتوجد أعباء وخسائر 4 ملايين و650 ألف جنيه.

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ويقدر للاستخدامات الاستثمارية 300 مليون جنيه، وللتحويلات الرأسمالية 575 مليونا و857 ألفا، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية 875 مليونا و857 ألف جنيه.

وتقدر الإيرادات للسنة المالية 2019/2020، بـ755 مليونا و850 ألفا، أما الإيرادات فى السنة المالية 2018/2019، فبلغت 669 مليونا و310 ألف جنيه، وبلغت الخسائر (عجز النشاط) 212 مليونا و257 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أمس الأربعاء، واستمعت لممثلى الهيئة بشأن خطة إعادة هيكلة وتطوير الهيئة.