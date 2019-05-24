شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات السيسي بالإسراع في التحول الرقمي.. الأبرز في صحف الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الجمعة، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الإسراع بالتحول الرقمي والتأهيل التكنولوجي للكوادر البشرية، وتأكيده أهمية استمرار عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم.

كما اهتمت الصحف بلقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أشاد مدبولي بالتعاون القائم مع الأشقاء من الإمارات في مجال التطوير والإصلاح الإداري، مؤكداً أن هذا التعاون المتميز ليس جديداً على العلاقات المصرية الإماراتية التي تسودها المحبة والإخاء والاحترام المتبادل.

اقتصاديا، سلطت الصحف الضوء على مواصلة هبوط سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع بنحو 7 قروش جديدة في تعاملات أمس، ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، محققا أدنى مستوى له خلال أكثر من عامين.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية نشاط الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد الأولوية المتقدمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط وإستراتيجيات الدولة، بالنظر إلى دوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مطالبا باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ المشروعات في هذا القطاع.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسي شدد على أهمية تكثيف العمل في خطة التحول إلى الحكومة الرقمية، لتوفير أحدث الخدمات إلكترونيا للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، بالإضافة إلى الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها لاستخدام أرقي التكنولوجيات الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل بالمحافظات.

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الاجتماع تطرق إلى الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما استراتيجية الذكاء الاصطناعي، في سياق جهود بناء الإنسان المصري، والإسهام في خطة التحول الرقمي.

وأضافت أن الدكتور عمرو طلعت استعرض مشروع بناء وحدات استراتيجية متكاملة للحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مما يتيح للحكومة مركزية التخطيط، واللامركزية، في اتخاذ القرار والتشغيل، وفي إطار تعظيم قدرات الدولة ودفع التنمية، تناول الاجتماع مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية، في ظل مساعي النهوض بصناعة الإلكترونيات في مصر.

وفي اجتماع آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ووجه الرئيس بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، مؤكدا أهمية رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية القول إن وزيرة السياحة استعرضت الموقف التنفيذي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لا سيما رفع كفاءة العنصر البشري من خلال أنشطة تأهيل الكوادر المتميزة وتطوير الهيكل التنظيمي والإداري للوزارة ليصبح أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطوير دور صندوق السياحة لدعم العديد من القطاعات ذات الصلة كالمحافظات السياحية وتنشيط السياحة.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس الوزراء استقبل أمس وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ضم كلاً من محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط، والسفير جمعة الجنيبي، سفير الإمارات في القاهرة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولى أشاد- خلال اللقاء- بالتعاون القائم مع الأشقاء من الإمارات في مجال التطوير والإصلاح الإداري، مؤكداً أن هذا التعاون المتميز ليس جديداً على العلاقات المصرية الإماراتية التي تسودها المحبة والإخاء والاحترام المتبادل. وأعرب مدبولى عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وضم مجالات جديدة وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على تبادل الخبرات بين الجانبين وتعظيم المنفعة المشتركة.

وفي نشاط حكومي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مدبولي أكد اهتمام الحكومة بالمتابعة الدائمة لإجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية كضرورة للحفاظ على الأمن القومي ومكافحة تهريب البضائع وتحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة.

وأضافت أن مدبولي شدد- خلال اجتماع ترأسه أمس لمتابعة إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع بحضور وزراء التموين والتخطيط والسياحة والمالية والطيران المدني والزراعة والاتصالات والتجارة والصناعة والنقل ورئيس هيئة قناة السويس ومسئولي عدد من الجهات المعنية- على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لضمان اتمام الاجراءات المطلوبة في التوقيتات الزمنية المقررة.

وتابعت الصحف موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد، وذكرت (الجمهورية) أن معظم الشوارع والميادين الرئيسية خلت من السيارات والمارة، ما تسبب في حدوث حالة من السيولة المرورية، مشيرة إلى أن القليل من المواطنين في الشوارع احتموا من أشعة الشمس الشديدة بـ«غطاء الرأس» والشمسيات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال قوله إنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات، ومن المحتمل أن تصل الحرارة إلى 42 درجة ولكن الانكسار لهذه الموجة الحارة سيكون، السبت، حيث تصل الحرارة فيه إلى 36 درجة.

اقتصاديا، أبرزت صحيفة (الأهرام) موصلة واصل سعر الدولار هبوطه العنيف لليوم الثانى على التوالي، وتراجع بنحو 7 قروش جديدة في تعاملات أمس، ليسجل 16.81 جنيه للشراء، و16.91 جنيه للبيع، محققا أدنى مستوى له خلال أكثر من عامين، ليصل إجمالى ما فقده منذ بداية العام لنحو 105 قروش، وهو راجع لزيادة تدفقات النقد الأجنبي لنحو 27 مليار دولار، وهو ما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

ونقلت الصحيفة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله «نستطيع الآن أن نعلن اكتمال برنامج الإصلاحات النقدية والمالية المصري بنجاح كبير»، مشيرا إلى اكتمال البرنامج مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بأداء ونتائج جيدة جدا، وقال: نشعر بالارتياح والفخر أيضا لما حققته مصر وقيادتها من تحويل وضع مالي ونقدي خطر ومؤلم إلى وضع مستقر الآن.

وفي الشأن الدولي، أبرزت صحيفة (الأخبار) إعلان روسيا أمس معارضتها إرسال أمريكا 10 آلاف من عسكرييها إلى الشرق الأوسط إذا اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ هذه الخطة، ووصف النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بالمجلس الفيدرالي الروسي فلاديمير جباروف مثل هذه الخطط بأنها «قرع لطبول الحرب» و«محاولة لإثارة الأعصاب» أعصاب طهران في المقام الأول.

وذكرت الصحيفة أن السعودية بعثت برسالة إلى مجلس الأمن تنتقد فيها تصرفات إيران في المنطقة، ومطالبة بـ«لجم سلوكها المدمر»، وأشارت الرسالة إلى تصرفات إيران وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير.ودعت السعودية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.

وفي بريطانيا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدوائر قد ضاقت حول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بعد استقالة زعيمة حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم احتجاجا على طريقة إدارة ملف البريكست وخطة الخروج من الاتحاد الأوروبى بالتعديلات الجديدة التي أدخلتها ماي. وليدسوم هي المسؤول الـ36 الذي يستقيل من حكومة ماى منذ تولت مهام منصبها 2016، بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن استقالة ليدسوم تفتح الباب أمام استقالات أخرى إذا أصرت «ماى» على عرض خطتها بالتعديلات الجديدة أمام البرلمان في 7 يونيو المقبل.

ونقلت عن صحيفة (ذى تايمز) البريطانية أن «ماى» قد تعلن استقالتها من منصبها اليوم، وأن هذه الاستقالة لا تعني إنها ستغادر منصبها بشكل فوري، فمن المرجح أن تقوم بأعمال رئيس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.